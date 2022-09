Quando un grande ciclo non basta più: l'autunno caldissimo dei tecnici top (Di giovedì 22 settembre 2022) Tuchel esonerato quasi prima di cominciare. Allegri e Inzaghi nella bufera. E neanche Klopp e Nagelsmann stanno tanto bene. Cercando qui e là ne troveremmo altri. Con tutto il rispetto per le ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 settembre 2022) Tuchel esonerato quasi prima di cominciare. Allegri e Inzaghi nella bufera. E neanche Klopp e Nagelsmann stanno tanto bene. Cercando qui e là ne troveremmo altri. Con tutto il rispetto per le ...

La7tv : #ottoemezzo Grande sorriso di Romano #Prodi quando Lilli Gruber gli ricorda di aver ricevuto anche lui, nel 1996, c… - damore_marco : #MilanNapoli sfida al vertice, ricordi di bambino. Quando #D10S sfidava i diavoli rossoneri. Mancano due grandi cam… - Giorgie_mayne : RT @gloxhl: Harry è quella classica persona che quando c'è qualcosa che non va preferisce chiudersi in se stesso piuttosto che parlare del… - valitutto67 : Quando nasce un sindacato è sempre una grande conquista di libertà, Onorato di aver contribuito alla nascita dell'… - Anninafly : @Ale37364793 @ChiccaSenzaNum Aiutooo. Da me devono ancora iniziare. Spero non lo facciano quando arriverà il grande freddo ??????? -