Prima neve di stagione sul Gran Sasso, termometro sotto zero in diverse località (Di giovedì 22 settembre 2022) L'Aquila - Prima neve della stagione sul Gran Sasso, al Rifugio Franchetti, 2433 metri di quota sul versante teramano nel territorio del comune di Pietracamela (Teramo), dove la temperatura minima è stata - 1.5 gradi alle 8:09, come rilevato dalla stazione meteo dell'associazione Caput Frigoris. Minima sotto lo zero anche a Rocca di Mezzo (L'Aquila), con -1.3 gradi registrati alle 5:59 dalla stazione a quota 1280 metri. A Pescocostanzo (L'Aquila), stazione di Quarto di Santa Chiara (di proprietà Chieti Meteo) a quota 1260 metri, minima di -0.4°C registrata questa mattina alle 6:19. Sulla Maiella registrati 0.7°C alle 10:35 dalla stazione Meteo Maielletta - Blockhaus nel territorio di Pretoro (Chieti) a 2003 metri (Chieti Meteo).

