Pierluigi Diaco e Milo Infante, lite in diretta: nervi tesi in casa Rai (Di giovedì 22 settembre 2022) Pierluigi Diaco e Milo Infante ai ferri corti, i due conduttori di Rai 2 non se le sono mandate a dire. Per il primo non è un bel momento, il suo programma Bella Ma’ non riesce a decollare. Il programma, iniziato lo scorso lunedì 12 settembre, ha ottenuto il 4,36% di share con 353.000 spettatori nel giorno dell’esordio e il 3% di share con 244.000 spettatori il giorno successivo martedì 13 settembre. Giovedì in piccola risalita con 285.000 spettatori (3.4%). Numeri poco rassicuranti (sono molti a pensare che la Rai potrebbe prendere provvedimenti se la situazione non dovesse migliorare) anche in confronto a Detto Fatto, programma del quale ha preso il posto. Per chi non lo avesse mai visto “BellaMà” porta sullo schermo lo scontro generazionale tra la Generazione Z e i cosiddetti Boomer, vale a dire le persone che i ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 settembre 2022)ai ferri corti, i due conduttori di Rai 2 non se le sono mandate a dire. Per il primo non è un bel momento, il suo programma Bella Ma’ non riesce a decollare. Il programma, iniziato lo scorso lunedì 12 settembre, ha ottenuto il 4,36% di share con 353.000 spettatori nel giorno dell’esordio e il 3% di share con 244.000 spettatori il giorno successivo martedì 13 settembre. Giovedì in piccola risalita con 285.000 spettatori (3.4%). Numeri poco rassicuranti (sono molti a pensare che la Rai potrebbe prendere provvedimenti se la situazione non dovesse migliorare) anche in confronto a Detto Fatto, programma del quale ha preso il posto. Per chi non lo avesse mai visto “BellaMà” porta sullo schermo lo scontro generazionale tra la Generazione Z e i cosiddetti Boomer, vale a dire le persone che i ...

blogtivvu : “Ore 14? Dovremmo cambiare titolo”: Milo Infante attacca in diretta Pierluigi Diaco – VIDEO #ore14 #miloinfante… - DrApocalypse : #BellaMa, ennesimo flop Auditel per Pierluigi Diaco. Battuto pure da suo marito Alessio Orsingher - ilrere : RT @carotelevip: Ieri #bellama 2.6% di share. Avere nonna-bis Mara Venier ospite telefonica non lo ha aiutato. Il programma è da chiudere e… - carotelevip : Ieri #bellama 2.6% di share. Avere nonna-bis Mara Venier ospite telefonica non lo ha aiutato. Il programma è da chi… - franco_bagnasco : Il floppone di Pierluigi Diaco nel pomeriggio di Rai2: più che BellaMa’… BellaMe’. #bellama #bellame #pierluigidiaco #rai2 @Raiofficialnews -