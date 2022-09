Nove morti nelle proteste contro l'uccisione di Mahsa da parte della polizia morale: rea di aver mostrato un ciuffo (Di giovedì 22 settembre 2022) I manifestanti hanno protestato nella notte in 15 città dell'Iran, bloccando il traffico, incendiando cassonetti e veicoli della polizia, lanciando pietre contro le forze di sicurezza e scandendo ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 settembre 2022) I manifestanti hanno protestato nella notte in 15 città dell'Iran, bloccando il traffico, incendiando cassonetti e veicoli, lanciando pietrele forze di sicurezza e scandendo ...

