Inter | infortunio in allenamento per un giocatore | i risultati degli esami strumentali

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il tecnico dell’Simone Inzaghi perde un calciatore, infortunatosi durante la seduta disvolta ieri: i. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’cerca una scossa al rientro dalla pausa per le nazionali dopo il Ko subito nell’ultimo turno di campionato contro l’Udinese. I nerazzurri, passati in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Intanto ieri c'è stato l'al ginocchio per il terzo portiere dell'Alex Cordaz . L'ex Crotone si e' sottoposto quest'oggi a esami clinico strumentali dopo unavuto nell'...La caduta dei bomber: i più in difficoltà L'è claudicante e anche il suo gioco offensivo, ... 3 sole partite per lui prima dell', condite da un unico gol. Un ritorno milanese tutt'altro ...Enrico Castellacci, storico medico sociale della Nazionale, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte: "L'infortunio di Politano Dovrebbe stare fermo per circa due settimane, si era visto in tv ...In caso di stagione deludente, Simone Inzaghi potrebbe lasciare la panchina dell'Inter: ecco il possibile sostituto ...