Farina: è questo il modo giusto per conservarla e non correre rischi (Di giovedì 22 settembre 2022) A quanto pare abbiamo conservato la Farina da sempre nel modo sbagliato. Il prezioso prodotto andrebbe tenuto in un posto ben preciso. E’ uno degli alimenti che non può mai… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 22 settembre 2022) A quanto pare abbiamo conservato lada sempre nelsbagliato. Il prezioso prodotto andrebbe tenuto in un posto ben preciso. E’ uno degli alimenti che non può mai… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

reby_farina : RT @reby_farina: Ancora non riesco a credere che un mese fa è successo questo...grazie ancora di tutto e ricordati che ti voglio bene?? @tur… - reby_farina : Ancora non riesco a credere che un mese fa è successo questo...grazie ancora di tutto e ricordati che ti voglio ben… - emiliano_salvi : RT @elo_franchi: La collaborazione Alaska-@La_BalenaBianca prosegue molto felice con questo evento di domani sera: Antonio Franchini in dia… - MSpigolatrice : Le nostre #farine si ottengono dalla #macinazione completa dell’ intero chicco (crusca, germe ed endosperma). Per q… - BuonomoPino : 22/9/22 Non mi piace far passare per farina del mio sacco gli aforismi di altri ma questo è di una verità unica. -