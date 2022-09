Elezioni 2022, Salvini: “Squadra governo si decide insieme” (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non ci sono donne o uomini soli al comando, la Squadra si costruisce insieme”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un presidio contro Area B a Milano, ha commentato le dichiarazioni di Giorgia Meloni sulla Squadra di governo di centrodestra. “La faremo insieme, siamo una Squadra. Quindi ognuno ha le sue ambizioni, le sue aspirazioni legittime, aspettiamo il voto degli italiani e poi la Squadra la costruiamo insieme”, ha detto Salvini. “Tutti dicono che il centrodestra ha già vinto, non abbiamo ancora vinto nulla. I sondaggi per me valgono zero”, continua il segretario leghista. E a chi gli chiede se il centrodestra andrà unito alle consultazioni al Quirinale, il leader del ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non ci sono donne o uomini soli al comando, lasi costruisce”. Così il segretario della Lega, Matteo, a margine di un presidio contro Area B a Milano, ha commentato le dichiarazioni di Giorgia Meloni sulladidi centrodestra. “La faremo, siamo una. Quindi ognuno ha le sue ambizioni, le sue aspirazioni legittime, aspettiamo il voto degli italiani e poi lala costruiamo”, ha detto. “Tutti dicono che il centrodestra ha già vinto, non abbiamo ancora vinto nulla. I sondaggi per me valgono zero”, continua il segretario leghista. E a chi gli chiede se il centrodestra andrà unito alle consultazioni al Quirinale, il leader del ...

