(Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ha chiuso i battenti con il concerto di domenica scorsa, presso la Corte delladeidi Benevento, la Stagione 2022 dell’Orchestra Filarmonica, il cui ensemble di, guidato e concertato per l’occasione dal Maestro, spalla dei violini secondi dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha offerto al pubblico un programma molto suggestivo: la Serenata op. 20 in mi minore di Edward Elgar, le Cuatro Estaciones Porteñas di Astor Piazzolla e Searain e Waves and hopes di Ezio Bosso. Un concerto molto toccante, che ha visto tributare il bis (Festa, scritto sempre da Bosso) alla memoria di quest’ultimo, grande sostenitore ed amicoe felice ‘complice’ del primo incontro dell’orchestra con lo stesso ...

David Romano e gli archi dell'OFB conquistano la Rocca dei Rettori. Chiude in gloria la Stagione '22 Ha chiuso i battenti con il concerto di domenica scorsa, presso la Corte della Rocca dei Rettori di Benevento, la Stagione 2022 dell'Orchestra Filarmonica, il cui ensemble di archi, guidato e ...