Crolla una scalinata del Globe Theatre a Roma: 12 feriti (Di giovedì 22 settembre 2022) Dodici persone, tra le quali sette studenti, sono rimaste ferite dopo il crollo di una scalinata del Globe Theatre di Roma. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha detto: «Sembra che si siano sganciate le piastre di tenuta della rampa: è un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità. Ora il Globe verrà dichiarato inagibile e non sappiamo quanto rimarrà chiuso». Il crollo è avvenuto intorno alle 12.30, quando una una scalinata del Globe Theatre, il teatro che si trova all’interno del parco di Villa Borghese, ha ceduto parzialmente. L’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, giunto sul posto per verificare la situazione, riguardo ai feriti ha detto: «Hanno tutti riportato traumi da caduta, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Dodici persone, tra le quali sette studenti, sono rimaste ferite dopo il crollo di unadelTheatre di. Roberto Gualtieri, sindaco di, ha detto: «Sembra che si siano sganciate le piastre di tenuta della rampa: è un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità. Ora ilverrà dichiarato inagibile e non sappiamo quanto rimarrà chiuso». Il crollo è avvenuto intorno alle 12.30, quando una unadelTheatre, il teatro che si trova all’interno del parco di Villa Borghese, ha ceduto parzialmente. L’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, giunto sul posto per verificare la situazione, riguardo aiha detto: «Hanno tutti riportato traumi da caduta, ...

vigilidelfuoco : Crolla una parte delle mura di cinta a Monte San Savino, in provincia di #Arezzo: #vigilidelfuoco al lavoro dalle p… - Agenzia_Ansa : Il Parlamento dell'autoproclamata Repubblica di Lugansk, nell'est dell'Ucraina, ha approvato all'unanimità una legg… - pisto_gol : Un #Napoli da sogno vince anche in Scozia, sbaglia un rigore con #Zielinski ma segna tre gol ai #Rangers, una… - NicolKookie97 : RT @jungkookmysmile: crush in un’intervista ha detto che lui e hobi hanno intenzione di fare rush hour dal vivo… CIOÈ QUESTA CANZONE GIÀ S… - panchopigna : @PagSrl Qui la webcam di San Petersburg e niente.. nn vedo proteste in corso... niente.. mi sono fatto il giro di t… -