Crolla una scala del Globe Theatre di Roma: dieci feriti non gravi, struttura inagibile (Di giovedì 22 settembre 2022) Crolla una delle scale esterne del Gigi Proietti Globe Theatre, nel cuore di Villa Borghese. Attimi di panico tra gli spettatori che stavano lasciando la struttura. Secondo quanto si apprende non risultano feriti gravi. dieci le persone lievemente coinvolte, 5 adulti e 5 ragazzi, trasportati negli ospedali Bambino Gesu', policlinico Gemelli, San Giovanni, Pertini e policlinico Umberto I. Sul posto, oltre al personale medico del 118 presente con 7 automediche e una ambulanza, 4 squadre dei vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso. "Sono in contatto con i responsabili della gestione del Globe Theatre, il commissario del Teatro di Roma, Gianluca Sole, e la Protezione civile dopo il crollo di una ...

