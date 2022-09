Come utilizzare le foglie secche per concimare (Di giovedì 22 settembre 2022) Vuoi capire ? Ecco una guida del perchè le foglie secche sono utili per concimare e proteggere le tue piante. Le foglie secche si staccano dai rami degli alberi durante la stagione autunnale, andando quindi a depositarsi sulla superficie erbosa del giardino. Quando ciò avviene, le foglie vengono normalmente rastrellate e poi gettate via senza sapere che in realtà costituiscono una grande risorsa per il giardino stesso. Le foglie secche, infatti, possono essere utilizzate per la concimazione e inoltre svolgono anche un’ottima funzione di protezione per la superficie del suolo. Vediamo allora, attraverso i passi della seguente guida, Come ... Leggi su decogiardino (Di giovedì 22 settembre 2022) Vuoi capire ? Ecco una guida del perchè lesono utili pere proteggere le tue piante. Lesi staccano dai rami degli alberi durante la stagione autunnale, andando quindi a depositarsi sulla superficie erbosa del giardino. Quando ciò avviene, levengono normalmente rastrellate e poi gettate via senza sapere che in realtà costituiscono una grande risorsa per il giardino stesso. Le, infatti, possono essere utilizzate per la concimazione e inoltre svolgono anche un’ottima funzione di protezione per la superficie del suolo. Vediamo allora, attraverso i passi della seguente guida,...

tommaso_zorzi : @gracevicariot Le persone come te sono letteralmente divorate dalla cattiveria. Abbaiate come cani contro il treno… - alba90yt : RT @IBM: Milena Zappoli usa dati e AI per dare il via a una rivoluzione nel riciclo dei rifiuti in Italia. ?? I nuovi ideatori come Milena… - Giovy35033508 : RT @tommaso_zorzi: @gracevicariot Le persone come te sono letteralmente divorate dalla cattiveria. Abbaiate come cani contro il treno che p… - RenataMontresor : RT @tommaso_zorzi: @gracevicariot Le persone come te sono letteralmente divorate dalla cattiveria. Abbaiate come cani contro il treno che p… - blujasmine3 : RT @tommaso_zorzi: @gracevicariot Le persone come te sono letteralmente divorate dalla cattiveria. Abbaiate come cani contro il treno che p… -