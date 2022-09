Cina, l’ex ministro della Giustizia condannato per corruzione. La pena di morte computata in ergastolo (Di giovedì 22 settembre 2022) Fu Zhenghua, un ex ministro della Giustizia cinese, è stato condannato a morte per aver “violato la legge per guadagni personali”. L’hanno reso noto oggi i media di stato cinesi. La pena – secondo quanto scrive il China Daily – è stata sospesa e commutata in ergastolo, senza la possibilità di accedere alla libertà condizionata. La Corte intermedia del popolo di Changchun, la capitale del Jilin, ha annunciato la sentenza molto dura che rimette in vetrina la campagna voluta dal presidente Xi Jinping per schiacciare la corruzione proprio mentre vengono rodati i motori per il quinquennale Congresso del Partito comunista cinese che si aprirà il 16 ottobre. I suoi guadagni illeciti sono stati valutati in oltre 117 milioni di yuan (16,7 milioni di euro), ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 settembre 2022) Fu Zhenghua, un excinese, è statoper aver “violato la legge per guadagni personali”. L’hanno reso noto oggi i media di stato cinesi. La– secondo quanto scrive il China Daily – è stata sospesa e commutata in, senza la possibilità di accedere alla libertà condizionata. La Corte intermedia del popolo di Changchun, la capitale del Jilin, ha annunciato la sentenza molto dura che rimette in vetrina la campagna voluta dal presidente Xi Jinping per schiacciare laproprio mentre vengono rodati i motori per il quinquennale Congresso del Partito comunista cinese che si aprirà il 16 ottobre. I suoi guadagni illeciti sono stati valutati in oltre 117 milioni di yuan (16,7 milioni di euro), ...

