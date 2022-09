Borsa: Hong Kong giù ai minimi 2011 con spettro recessione (Di giovedì 22 settembre 2022) La Borsa di Hong Kong ( - 2% a 18,081,19 punti) scende ai minimi da dicembre 2011 sui timori legati al rialzo dei tassi deciso negli Usa con gli attesi contraccolpi sui consumi e sugli utili aziendali,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Ladi( - 2% a 18,081,19 punti) scende aida dicembresui timori legati al rialzo dei tassi deciso negli Usa con gli attesi contraccolpi sui consumi e sugli utili aziendali,...

