Belgio-Galles stasera in tv: data, orario, canale e diretta streaming Nations League 2022/2023 (Di giovedì 22 settembre 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Belgio-Galles, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League A. La Nazionale allenata da Martinez prova a restare agganciata all’Olanda prima in classifica nel girone e l’avversario odierno pare ideale per raggiungere l’obiettivo. Per i Gallesi finora solo un pareggio e tre sconfitte in quattro gare. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 22 settembre 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Football tramite diretta Gol. In alternativa, Sportface vi fornirà news e approfondimenti nel corso della serata. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi diA. La Nazionale allenata da Martinez prova a restare agganciata all’Olanda prima in classifica nel girone e l’avversario odierno pare ideale per raggiungere l’obiettivo. Per ii finora solo un pareggio e tre sconfitte in quattro gare. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 22 settembre 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport Football tramiteGol. In alternativa, Sportface vi fornirà news e approfondimenti nel corso della serata. SportFace.

infobetting : Belgio-Galles (giovedì 22 settembre 2022 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - sportli26181512 : #Governance #Notizie I capitani di 10 nazionali in Qatar con fascia contro discriminazione: Le nazionali di Inghilt… - Luxgraph : Belgio-Galles, il pronostico sull'Under/Over 2,5 - Calciodiretta24 : Belgio - Galles: diretta live e risultato in tempo reale - planetwin365ita : ?? Match scoppiettante che vede contrapporsi i #DiavoliRossi a caccia del primo posto nel girone e il #Galles di… -