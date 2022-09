Atletico Madrid, senti Witsel: 'Io difensore centrale? Posso allungare la carriera...' (Di giovedì 22 settembre 2022) Il centrocampista dell'Atletico Madrid Axel Witsel ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Belgio: "Mi sento ancora molto bene... Leggi su calciomercato (Di giovedì 22 settembre 2022) Il centrocampista dell'Axelha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Belgio: "Mi sento ancora molto bene...

news24_inter : #Dumfries, forte l’interesse dell’Atletico Madrid. Offerti 40 milioni - se__telefoNANDO : @DanieleGianca @eImudo Scuffet te lo ricordi? A 16 anni rifiuta Atletico Madrid a 25 galleggia in una bassa serie B da 6 anni - ItalianoCalcio : RT @ItalianoCalcio: Atletico Madrid and Manchester City are interested in Atalanta's young Italian defender Giorgio Scalvini. (?? GdS) https… - Andrea1994___ : @Vikiren_kuroik Intendi Samuel Lino? Si, molto bravo ma il cartellino è dell'Atletico Madrid. - rumorstransfers : Gazzetta dello Sport says that Atletico Madrid are interested in signing Atalanta defender Giorgio Scalvini. -