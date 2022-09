Antonio Iannone (Fratelli d’Italia): «La sanità di De Luca è al collasso ovunque» (Di giovedì 22 settembre 2022) di Arturo Calabrese Il senatore uscente Antonio Iannone è candidato nel collegio uninominale che afferisce alla città di Salerno e alla sua provincia per il centrodestra in quota Fratelli d’Italia al Senato della Repubblica. Un territorio che conosce benissimo perché è quello che gli ha dato i natali e che da anni ormai frequenta a livello politico. «Il Partito Democratico non esiste – dice – PD sta per Partito De Luca e hanno governato malissimo in tutti i campi. Se non fosse per la capacità e l’erotismo di alcuni imprenditori saremmo nel deserto». Quali sono le emergenze del Suo collegio? “La sanità di De Luca è al collasso ovunque, così come la viabilità e i trasporti pubblici soprattutto nell’area Sud, la desertificazione ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 22 settembre 2022) di Arturo Calabrese Il senatore uscenteè candidato nel collegio uninominale che afferisce alla città di Salerno e alla sua provincia per il centrodestra in quotaal Senato della Repubblica. Un territorio che conosce benissimo perché è quello che gli ha dato i natali e che da anni ormai frequenta a livello politico. «Il Partito Democratico non esiste – dice – PD sta per Partito Dee hanno governato malissimo in tutti i campi. Se non fosse per la capacità e l’erotismo di alcuni imprenditori saremmo nel deserto». Quali sono le emergenze del Suo collegio? “Ladi Deè al, così come la viabilità e i trasporti pubblici soprattutto nell’area Sud, la desertificazione ...

