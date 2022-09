(Di giovedì 22 settembre 2022), a Radio Kiss Kiss Napoli interviene l’avvocato del Napoli: Hysaj dovrà risarcire con 40milail Napoli (più 3.500 di spese legali), sentenza emessa dal Tribunale del lavoro di Napoli che aveva impugnato il lodo arbitrale. Sottolineato il principio Maksimovic non ha impugnato il lodo che lo condannava a pagare 28.500. Ha pagato.ha avuto lamaggiore:. Il brasiliano ha impugnato il provvedimento, nelle prossime settimane ci sarà la decisione dei Tribunale di Napoli. L'articolo ilNapolista.

Mattia, legale della SSC Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ...L'avvocato a A "1 Football Club": "La società è stata prosciolta., Maksimovic ha pagato, su Allan pende una multa di 170mila euro" Mg Milano 21/11/2021 -... è intervenuto Mattia, ... Ammutinamento, Grassani: «La multa più alta è quella di Allan, 170mila euro» - ilNapolista Grassani:, ammutinamento «Il Tribunale ha respinto il ricorso di Hysaj che dovrà pagare 40mila euro. Maksimovic ha pagato spontaneamente» ...Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli con aggiornamenti sull'ammutinamento del 2019.