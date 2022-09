Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2022 ore 09:45 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Viabilità DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 09.35 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E Roma TERAMO, CASILINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE OSTIENSE E Roma FIUMICINO MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA Roma FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREIZONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA POMEZIA SUD E POMEZIA DIREZIONE Roma RIMANENDO SULLA STATALE PONTINA SEMPRE PER LAVORI LUNGHE CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 settembre 2022)DEL 21 SETTEMBREORE 09.35 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS ETERAMO, CASILINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE OSTIENSE EFIUMICINO MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRAFIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREIZONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA POMEZIA SUD E POMEZIA DIREZIONERIMANENDO SULLA STATALE PONTINA SEMPRE PER LAVORI LUNGHE CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO ...

TuttoSuRoma : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Venerdì mattina corteo da piazza della Repubblica ai Fori Imperiali, passando per via Cavour e lar… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Venerdì mattina corteo da piazza della Repubblica ai Fori Imperiali, passando per via Cavour… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via della Pisana, tra via di Brava/via del Ponte Pisano e via di Bravetta - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su via dell'Almone - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Cilicia tra via Cristoforo Colombo e piazza Galeria -

