Uomini e Donne, Manuel Vallicella si è tolto la vita: aveva 35 anni (Di mercoledì 21 settembre 2022) È stato prima corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne, ma nella trasmissione di Maria De Filippi non era riuscito a trovare l’amore. Era stato capace però di far affezionare il pubblico alla sua storia, quella di un ragazzo apparentemente duro e forte, ma in realtà fragile e dolce, che si nascondeva dietro a tantissimi tatuaggi che gli coprivano il corpo. aveva solo 35 anni, Manuel Vallicella. Ancora giovanissimo. aveva preferito allontanarsi dai riflettori televisivi e dedicarsi completamente al suo studio di tatoo, lasciando perdere un mondo, quello dei reality, che non gli apparteneva. Nella notte, però, non ce l’ha fatta e ha deciso di togliersi la vita. A darne notizia sono stati i colleghi di Biccy.it: Ad annunciarne la sua morte è stato ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 21 settembre 2022) È stato prima corteggiatore e poi tronista di, ma nella trasmissione di Maria De Filippi non era riuscito a trovare l’amore. Era stato capace però di far affezionare il pubblico alla sua storia, quella di un ragazzo apparentemente duro e forte, ma in realtà fragile e dolce, che si nascondeva dietro a tantissimi tatuaggi che gli coprivano il corpo.solo 35. Ancora giovanissimo.preferito allontanarsi dai riflettori televisivi e dedicarsi completamente al suo studio di tatoo, lasciando perdere un mondo, quello dei reality, che non gli apparteneva. Nella notte, però, non ce l’ha fatta e ha deciso di togliersi la. A darne notizia sono stati i colleghi di Biccy.it: Ad annunciarne la sua morte è stato ...

Link4Universe : Tutte le donne che ho conosciuto hanno storie di molestie sessuali, di vario grado, che hanno subito nella loro vit… - GiusCandela : I tweet che fanno leggere alla Salemi sono più inutili di Tinì Cansino a Uomini e Donne. #Gfvip - peppeprovenzano : Solidarietà a @sruotolo1 vittima di vili minacce. La nostra voce si leverà sempre accanto alla sua e a quella di… - federdale : Tutta la vita dalla parte delle donne iraniane. E degli uomini che le sostengono, alla faccia di tutti i luoghi com… - ardovig : #Buongiorno. Ho visto che in Iran sono scesi in piazza molti uomini per #MahsaAmini. Il Italia leggo solo dei 'mai… -