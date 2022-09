Ucraina, Conte “L'escalation militare russa era già scritta” (Di mercoledì 21 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dal discorso di Putin non c'è nulla di nuovose non il rischio di una escalation militare che era già scritta,questa cosa non si poteva non calcolare”. Lo ha detto il leaderdel M5S, Giuseppe Conte, ospite di “Agorà”, Rai Tre. “Per laRussia questa è una partita determinante”, ha aggiunto.“L'Occidente la vuole la pace o no? La pace va costruitafaticosamente, dobbiamo essere tutti coinvolti”. “Io lavorerei subito per il cessate il fuoco e poi si devono creare le premesse per arrivare ad un negoziato di pace. Resa dell'Ucraina? Questo no, non possiamo accettarlo. La nostra posizione è sempre stata lineare e dura contro la Russia e a sostegno dell'Ucraina, anche militare, il problema è la strategia – ha aggiunto -. Vogliamo una escalation ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dal discorso di Putin non c'è nulla di nuovose non il rischio di unache era già,questa cosa non si poteva non calcolare”. Lo ha detto il leaderdel M5S, Giuseppe, ospite di “Agorà”, Rai Tre. “Per laRussia questa è una partita determinante”, ha aggiunto.“L'Occidente la vuole la pace o no? La pace va costruitafaticosamente, dobbiamo essere tutti coinvolti”. “Io lavorerei subito per il cessate il fuoco e poi si devono creare le premesse per arrivare ad un negoziato di pace. Resa dell'? Questo no, non possiamo accettarlo. La nostra posizione è sempre stata lineare e dura contro la Russia e a sostegno dell', anche, il problema è la strategia – ha aggiunto -. Vogliamo una...

