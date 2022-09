Traffico Roma del 21-09-2022 ore 18:30 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Luceverde Roma e ritrovati in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare coda per incidente carreggiata interna tra Trionfale Settebagni incidente anche all’altezza di via Appia Ci sono code nelle due direzioni in carreggiata interna a partire dalla diramazione di Roma nord è in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino altre coda in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo da Tor Cervara al Raccordo Anulare sulla Mentana Ancora fila in prossimità dei lavori da via della Giustiniana raccordo anulare nelle due direzioni ed è riaperta la tangenziale chiusa precedentemente per un incidente all’altezza di Batteria Nomentana restano incolonnamenti in direzione di San Giovanni a partire dalla galleria Giovanni XXIII in carreggiata opposta da via Nomentana a via Salaria ricordiamo che a Montesacro alto è ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 settembre 2022) Luceverdee ritrovati in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare coda per incidente carreggiata interna tra Trionfale Settebagni incidente anche all’altezza di via Appia Ci sono code nelle due direzioni in carreggiata interna a partire dalla diramazione dinord è in carreggiata esterna dallaFiumicino altre coda in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24Teramo da Tor Cervara al Raccordo Anulare sulla Mentana Ancora fila in prossimità dei lavori da via della Giustiniana raccordo anulare nelle due direzioni ed è riaperta la tangenziale chiusa precedentemente per un incidente all’altezza di Batteria Nomentana restano incolonnamenti in direzione di San Giovanni a partire dalla galleria Giovanni XXIII in carreggiata opposta da via Nomentana a via Salaria ricordiamo che a Montesacro alto è ...

TuttoSuRoma : RT @LuceverdeRoma: ??? #Roma #Incidente #traffico - Raccordo Anulare ???? coda tra Via Laurentina e Via Tuscolana > esterna #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 18:14 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:10Km/h - gmerigo : RT @LuceverdeRoma: ?? #treni - Linea AV Roma - Firenze, traffico rallentato per un guasto alla linea ad Arezzo. in direzione Firenze ? I… - quartomiglio : RT @LuceverdeRoma: ??? #Roma #Incidente #traffico - Raccordo Anulare ???? coda tra Via Laurentina e Via Tuscolana > esterna #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente #traffico - Raccordo Anulare ???? coda tra Via Laurentina e Via Tuscolana > esterna #Luceverde #Lazio -