Sampdoria | fiducia a tempo per Giampaolo | i dettagli

(Di mercoledì 21 settembre 2022) La riunione fiume di ieri pomeriggio, in casa, alla fine ha prodotto una sorta di ‘’ per Marco....

SampNews24 : Giampaolo #Sampdoria, confronto a cena con #Lanna e #Romei: la fiducia dipende dai risultati? - clubdoria46 : Crisi #Sampdoria, #Lanna: nessuna fiducia a tempo per #Giampaolo... - GiacomoManc19 : ??- Oggi, a seguito della riunione del Cda della #Sampdoria, c’è stato un incontro a cena tra la dirigenza e Marco… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Lanna: 'Nessuna fiducia a tempo per Giampaolo, dobbiamo stare uniti' -

Lanna spinge per il cambio, alla fine però prevalgono i dubbi. E l'impossibilità di trovare un nome che metta tutti d'accordo ...La riunione fiume di ieri pomeriggio, in casa Sampdoria, alla fine ha prodotto una sorta di 'fiducia a tempo' per Marco Giampaolo. L'allenatore blucerchiato resterà in carica almeno sino ad inizio ...