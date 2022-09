Salvini: “Serve lo scostamento e chi dice no sbaglia” (Di mercoledì 21 settembre 2022) ROMA – “Pare che ci si possa riconvocare in Parlamento anche dopo le elezioni per fare un nuovo scostamento di bilancio. Mi rifiuto di pensare che un economista attento come Draghi non si renda conto del bisogno che c’è di un nuovo intervento”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Radio 24. “Chi chiede tempo e dice che si possa aspettare sbaglia: vale per Fdi e per il Pd: sono a rischio chiusura migliaia di imprese e botteghe, è a rischio il sistema produttivo”, conclude. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 settembre 2022) ROMA – “Pare che ci si possa riconvocare in Parlamento anche dopo le elezioni per fare un nuovodi bilancio. Mi rifiuto di pensare che un economista attento come Draghi non si renda conto del bisogno che c’è di un nuovo intervento”. Lo ha detto il leader della Lega Matteoa Radio 24. “Chi chiede tempo eche si possa aspettare: vale per Fdi e per il Pd: sono a rischio chiusura migliaia di imprese e botteghe, è a rischio il sistema produttivo”, conclude. L'articolo L'Opinionista.

