Putin | minaccia nucleare all’Europa Papa Francesco | “Una pazzia!”

Città del Vaticano – "Una pazzia". Così Papa Francesco, nel corso dell'Udienza Generale del mercoledì, risponde implicitamente alla minaccia fatta da Putin (leggi qui). Il leader del Cremlino, nel suo ultimo discorso alla nazione, ha fatto intendere che è pronto a usare qualsiasi mezzo per difendere la "distruzione del popolo russo" messa in atto dall'Occidente. E da piazza San Pietro è arrivata la risposta del Pontefice che, a una settimana dall'inizio del suo Viaggio Apostolico in Kazakistan, rilancia l'appello alla pace in Ucraina ammonendo severamente chi pensa – ora in maniera concreta – di usare le bombe nucleari per risolvere il conflitto. "Il Kazakhstan ha fatto scelte molto positive, come quella di dire 'no' alle armi nucleari e quella di buone politiche energetiche e ambientali. Questo è stato coraggioso.

