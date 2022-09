Pensione anticipata addio se fai questo errore

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ti piacerebbe andare in? Attenzione a non commettere, rischieresti di direai tuoi piani per il futuro. In molti sognano di andare in, in realtà non è un impresa impossibile. Ma attenzione a non commettere, rischieresti di mandare in fumo i tuoi piani per il futuro. Siete curiosi di scoprire come funziona? Vediamolo insieme. Vuoi andare in? Occhio a non commettereChi vuole andare inin anticipo deve versare più contributi, inmodo si potrà ottenere o unapiù alta ...