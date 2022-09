Omicidio a Signa, chi è la donna trovata morta in casa. Cosa sappiamo finora (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il corpo senza vita della donna rinvenuto in via Don Minzoni. Il fratello portato in caserma. All'origine della lite motivi ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il corpo senza vita dellarinvenuto in via Don Minzoni. Il fratello portato in caserma. All'origine della lite motivi ...

bizcommunityit : Signa, donna trovata morta in un alloggio. Indagini per omicidio - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Una donna di 46 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Signa, in provincia di Firenze… - tfnews_t : #Firenze, uccisa in casa #46enne. Si #indaga #signa #femminicidio #omicidio #cronaca #news #toscana #italia - rozzo_barone : RT @Agenzia_Ansa: Una donna di 46 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Signa, in provincia di Firenze. I carabinieri sul posto… - Agenzia_Ansa : Una donna di 46 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Signa, in provincia di Firenze. I carabinieri sul… -