Navalny: mobilitazione in Russia è un enorme errore (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il leader dell'opposizione russa Aleksej Navalny ha affermato che la mobilitazione in Russia annunciata dal presidente Putin è un enorme errore. I sondaggi mostrano infatti che solo il 3% dei russi si dice disposto a combattere per la Russia. Dopo l'annuncio di Putin, è iniziata la fuga dalla Russia.

