Napoli, Fabian Ruiz: “Impossibile non accettare il Psg” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Napoli Fabian Ruiz- Allenamento svolto in maniera singolare a Castelvolturno con Osimhen che vuole recuperare dal fastidio alla coscia accussato, contro il Liverpool. L’ex giocatore del Napoli, Fabian Ruiz, è intervenuto ai microfoni del giornale Francese, El Paris: dove ha parlato della sua esperienza al Napoli. Ha anche menzionato in maniera molto celebre, l’impossibilità di rifiuto appena ha ricevuto la chiamata del Psg. Ecco di seguito, le parole dell’ex Partenopeo: Sul Psg: “Una volta arrivata l’offerta, che tutti credevamo fosse buona, non si poteva dire di no ad un club come il PSG. Mi era rimasto un anno di contratto, e sia io che il Napoli avevamo interesse a trovare un’altra sistemazione. Penso sia stata un’ottima scelta. È successo mentre ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 21 settembre 2022)- Allenamento svolto in maniera singolare a Castelvolturno con Osimhen che vuole recuperare dal fastidio alla coscia accussato, contro il Liverpool. L’ex giocatore del, è intervenuto ai microfoni del giornale Francese, El Paris: dove ha parlato della sua esperienza al. Ha anche menzionato in maniera molto celebre, l’impossibilità di rifiuto appena ha ricevuto la chiamata del Psg. Ecco di seguito, le parole dell’ex Partenopeo: Sul Psg: “Una volta arrivata l’offerta, che tutti credevamo fosse buona, non si poteva dire di no ad un club come il PSG. Mi era rimasto un anno di contratto, e sia io che ilavevamo interesse a trovare un’altra sistemazione. Penso sia stata un’ottima scelta. È successo mentre ...

PSGRelay : RT @paolochiariello: #Juorno #calcio #FabianRuiz spiega perchè ha lasciato il #Napoli per il #PSG - paolochiariello : #Juorno #calcio #FabianRuiz spiega perchè ha lasciato il #Napoli per il #PSG - juornoit : #Juorno #calcio #FabianRuiz spiega perchè ha lasciato il #Napoli per il #PSG - NapoliFCNews : Calemme: “Fabian Ruiz non rinnoverà: tre top spagnole su di lui. Koulibaly? Il Barcellona… #Napoli #SSCNapoli… - infoitinterno : Napoli, Fabian Ruiz: “Impossibile non accettare il Psg” -