Muore la moglie per un tumore, i colleghi gli regalano 270 ore di ferie per accudire i figli (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il gesto di solidarietà a A San Donà di Piave. Andrea Leoni lavora per la Veritas, l'azienda dei rifiuti: "Avevo esaurito tutte le ore e sarei dovuto andare in aspettativa, ma senza stipendio. Il loro gesto mi sta aiutando tantissimo"

