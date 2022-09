Morto l'ex volto di Uomini e Donne. Aveva solo 35 anni (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il tatuatore veronese Manuel Vallicella era stato prima corteggiatore di Ludovica Valli, poi tronista nel 2016. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe tolto la vita Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il tatuatore veronese Manuel Vallicella era stato prima corteggiatore di Ludovica Valli, poi tronista nel 2016. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe tolto la vita

NewsTV_0 : ? #ManuelVallicella, ex volto di #UominieDonne, è morto a soli 35 anni L'#influencer e tatuatore si sarebbe tolto l… - Direttanews0 : ? #ManuelVallicella, ex volto di #UominieDonne, è morto a soli 35 anni L'#influencer e tatuatore si sarebbe tolto l… - NelloMurone : Manuel Vallicella, ex volto di Uomini e Donne, è morto a soli 35 anni - telodogratis : Manuel Vallicella, ex volto di Uomini e Donne, è morto a soli 35 anni - infoitcultura : Manuel Vallicella, ex volto di Uomini e Donne, è morto a soli 35 anni -