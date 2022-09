Milano pesante e in frenata mentre Bergamo vola. Due modelli (Di mercoledì 21 settembre 2022) Vi proponiamo l’articolo pubblicato pochi giorni fa, venerdì 17 settembre, sul quotidiano Il Foglio, a firma di Daniele Bonecchi. Pone interessanti spunti di riflessione mettendo a confronto lo sviluppo di Milano e il contesto di Bergamo. I detrattori da campagna elettorale, in servizio permanente effettivo, lo chiamano il sindaco della Ztl, ma Beppe Sala è riuscito a far ripartire la macchina del Pil (gli uffici si riempiono fino a nuovo ordine e le aziende ci provano, gas permettendo) portando tra l’altro a Milano, nel periodo estivo, oltre un milione di visitatori stranieri e facendo l’ennesimo en plein degli hotel nel weekend del GP di Monza e di Jovanotti a Bresso. Però il modello Milano, e metropolitano, non manda soltanto segnali positicia. Anzi. La città è schizzata al primo posto nel costo della vita, abitarci ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 settembre 2022) Vi proponiamo l’articolo pubblicato pochi giorni fa, venerdì 17 settembre, sul quotidiano Il Foglio, a firma di Daniele Bonecchi. Pone interessanti spunti di riflessione mettendo a confronto lo sviluppo die il contesto di. I detrattori da campagna elettorale, in servizio permanente effettivo, lo chiamano il sindaco della Ztl, ma Beppe Sala è riuscito a far ripartire la macchina del Pil (gli uffici si riempiono fino a nuovo ordine e le aziende ci provano, gas permettendo) portando tra l’altro a, nel periodo estivo, oltre un milione di visitatori stranieri e facendo l’ennesimo en plein degli hotel nel weekend del GP di Monza e di Jovanotti a Bresso. Però il modello, e metropolitano, non manda soltanto segnali positicia. Anzi. La città è schizzata al primo posto nel costo della vita, abitarci ...

