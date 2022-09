Matteo Gracis e i non vaccinati in Italia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ancora una volta dobbiamo rivolgere la nostra attenzione al fondatore del quotidiano L’Indipendente, Matteo Gracis. Le segnalazioni che ci sono arrivate riguardano tutte lo stesso post (visto circolare su Facebook come su Telegram) che potete leggere qui e che vi riporto nella sua interezza: È dal marzo 2020 che provo a dirlo in tutte le lingue e modi possibili: i dati sono falsati, i dati sono falsati, i dati sono falsati. Tutti i dati. Sia quelli Italiani che dei paesi esteri. Decessi, positivi, numero tamponi, numero vaxxini, statistiche e percentuali. Qualsiasi dato e numero di questa storia è fallace. E non serviva essere uno scienziato per rendersene conto, era sufficiente compararli, analizzarli, confrontare fonti e notizie. Cosa che io ho fatto e mostrato in più occasioni. Il 28 settembre 2020 quando i mass media di tutto il ... Leggi su butac (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ancora una volta dobbiamo rivolgere la nostra attenzione al fondatore del quotidiano L’Indipendente,. Le segnalazioni che ci sono arrivate riguardano tutte lo stesso post (visto circolare su Facebook come su Telegram) che potete leggere qui e che vi riporto nella sua interezza: È dal marzo 2020 che provo a dirlo in tutte le lingue e modi possibili: i dati sono falsati, i dati sono falsati, i dati sono falsati. Tutti i dati. Sia quellini che dei paesi esteri. Decessi, positivi, numero tamponi, numero vaxxini, statistiche e percentuali. Qualsiasi dato e numero di questa storia è fallace. E non serviva essere uno scienziato per rendersene conto, era sufficiente compararli, analizzarli, confrontare fonti e notizie. Cosa che io ho fatto e mostrato in più occasioni. Il 28 settembre 2020 quando i mass media di tutto il ...

