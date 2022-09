“L’Inter non ha superato il trauma dello scudetto perduto” (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Inter si è persa, ne scrive il Corriere della Sera. Secondo il giornale di via Solferino i nerazzurri non hanno superato il trauma dello scudetto perduto. A parte la gara con il Toro in cui è stato il migliore, Handanovic pare ormai allergico alle grandi parate da scudetto. E Onana scalpita. Le sfaccettature dello scudetto lasciato per strada dai nerazzurri sono diverse, ma sempre di trauma si tratta. E non si può dire che L’Inter lo abbia ancora metabolizzato. Molto difficilmente Inzaghi — che solo domani incontrerà Marotta ad Appiano per un confronto a mente fredda, ma che si annuncia serrato — abbandonerà il 3-5-2. Ma senza Perisic, fonte di gioco supplementare sulla fascia, tutto ruota ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 settembre 2022)si è persa, ne scrive il Corriere della Sera. Secondo il giornale di via Solferino i nerazzurri non hannoil. A parte la gara con il Toro in cui è stato il migliore, Handanovic pare ormai allergico alle grandi parate da. E Onana scalpita. Le sfaccettaturelasciato per strada dai nerazzurri sono diverse, ma sempre disi tratta. E non si può dire chelo abbia ancora metabolizzato. Molto difficilmente Inzaghi — che solo domani incontrerà Marotta ad Appiano per un confronto a mente fredda, ma che si annuncia serrato — abbandonerà il 3-5-2. Ma senza Perisic, fonte di gioco supplementare sulla fascia, tutto ruota ...

