L’accusa di Sebastian Vettel | “La Formula 1 è troppo lenta su femminismo | ambientalismo e diritti Lgbt”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 settembre 2022) “La F1 va veloce in pista, ma è ancorasu temi come. Tutti noi possiamo fare di più”. Lo dice sicuro e senza freni. E se più di una volta ha battagliato in favore di queste tematiche, al fianco del vecchio rivale e collega Lewis Hamilton, ora è tornato a ribadirlo a “Maschiacci”. Si tratta del podcast della cantautrice Francesca Michielin, che oltre alla musica è grande appassionata di calcio e F1. Nello scorso appuntamento di Monza, la 27enne di Bassano del Grappa ha intervistato il quattro volte iridato, 35 anni, pilota Aston Martin e al suo ultimo anno nel Circus prima del ritiro di fine stagione. “La mancanza di pilote nella mia categoria? In questi anni di gara sono accaduti ...