Il 25 settembre non dobbiamo arretrare di un millimetro sui diritti | dice Pierpaolo Piccioli

A pochi giorni dalle elezioni del 25 settembre, con il centrodestra guidato da Giorgia Meloni avanti nei sondaggi, lo stilista Pierpaolo Piccioli ha pubblicato un post su Instagram diverso dal solito: la protagonista non è la moda, bensì la sua paura di vedere l'Italia arretrare dal punto di vista dei diritti. «Sono preoccupato e anche incazzato perché sono costretto ad argomentare quello che mi sembrava ovvio, tra pochi giorni rischiamo di fracassare Io spazio fragile e umano in cui stiamo provando a vivere. Io e Simona abbiamo cresciuto i nostri figli senza dogmi, abbiamo messo a disposizione loro tutti i valori in cui crediamo, l'empatia, il confronto costruttivo con chi ha opinioni diverse, la libertà anche di scontrarsi se necessario e difendere questa libertà ad ogni costo.

