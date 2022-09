Grande Fratello Vip 7, gli autori non si sono accorti di niente ma uno spettatore ha notato tutto: si sa già quando uscirà Pamela Prati (Di mercoledì 21 settembre 2022) È di pochissime ore fa la notizia inedita che riguarda le sorti della vippona entrata da poco nella Casa più spiata d’Italia: a quanto pare, è stato appena svelato il momento preciso, in cui Pamela Prati uscirà dal Grande Fratello Vip 7. A smascherare il gioco di Alfonso Signorini è stato un telespettatore molto attento. Ecco che cosa è successo durante la trasmissione. Grande-Fratello-Vip-7-Altranotizia-(Fonte: Google)Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 7 è stato mandato in onda un contenuto per errore: le immagini parlano chiaro e anticipano già quando la star della bagaglino abbandonerà il reality show di Canale 5. Grande Fratello Vip ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 21 settembre 2022) È di pochissime ore fa la notizia inedita che riguarda le sorti della vippona entrata da poco nella Casa più spiata d’Italia: a quanto pare, è stato appena svelato il momento preciso, in cuidalVip 7. A smascherare il gioco di Alfonso Signorini è stato un telemolto attento. Ecco che cosa è successo durante la trasmissione.-Vip-7-Altranotizia-(Fonte: Google)Nel corso della puntata delVip 7 è stato mandato in onda un contenuto per errore: le immagini parlano chiaro e anticipano giàla star della bagaglino abbandonerà il reality show di Canale 5.Vip ...

BelpietroTweet : Il combinato disposto delle misure del governo e di Bruxelles: case più fredde in inverno e minor disponibilità di… - NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - moodyatica : RT @fvllinglwt: PENSAVO FOSSE LA DIRETTA DELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO E CHE FOSSE QUALCUNO IN GIArdino - leonardosarti15 : RT @LelloCicciotti: SARA MAIFUSO...MOGLIE DI ANDREA ROMANO DEL PD E SEMPRE CONTRO BERLUSCONI ADESSO MOSTRA TETTE E CULO AL GRANDE FRATELLO… - piscesbetch : ELENOIRE SEI TU IL GRANDE FRATELLO #gfvip -