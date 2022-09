gparagone : #Draghi è stato INCAPACE di gestire i MALI di questo Paese. Se Meloni usa l'#AgendaDraghi, non potrà che fare gli… - pisto_gol : Illustri opinionisti dicono che gli esoneri di #Allegri e #Inzaghi sarebbero errori, per la difficoltà a subentrare… - borghi_claudio : L'imponente mercato dei fiori di Pescia, simbolo di tutti gli errori piddibili fatti su una struttura che sarebbe s… - Angelo64Bar : RT @pengueraffaele: Perché voterò i 5 stelle (nonostante gli errori) - cirillo73777221 : RT @tempoweb: 'Gli errori del segretario' #Prodi dalla Gruber, lo sfogo su Letta e Pd #ottoemezzo #21settembre @giadinagrisu -

L'attaccante francese riconosce i suoiin questi anni al Barcellona. ' Ho avuto molti ... ' Ricordo un incontro fra me e Xavi a dicembre,dissi che avrei rinnovato. Per la fiducia che ha ...... secondoamericani. Finché la guerra in Ucraina continuerà, sarebbe prematuro e inutile ... Ma non sarebbe troppo presuntuoso, a questo punto, dedurre che, dati i colossalidi calcolo di Putin,...Romano Prodi mette a nudo i limiti del Partito democratico e del suo segretario Enrico Letta. A “Otto e Mezzo”, il talk politico del ...L’ex arbitro Luca Marelli ha parlato a Cittaceleste TV - canale 85 del digitale terrestre - durante Io tifo Lazio, condotto da Lorenzo Beccarisi e Valerio Marcangeli. Le ...