Gf Vip 7 | ‘se vibra va bene…’ | la battuta a luci rosse di Elenoire a Ginevra Lamborghini 

Leggi su funweek

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Nella casa del GF Vip i concorrenti si stanno piano piano facendo conoscere per la loro personalità: tra queste c’è sicuramenteFerruzzi, spumeggiante fin dai primi minuti di reality. LEGGI ANCHE: – GF Vip 7,e il problema del bagno: quel metodo drastico per aiutare Antonella. Cosa è successo stanotte In rete, una scena traLamborghini edFerruzzi sta facendo il giro del web, suscitando diverse risate. Tutta colpa della gelatiera e del suo funzionamento:ha infatti fatto vedere acome funziona. “Senti che?” ha spiegatomentre provava a preparare il gelato. “Ah ok, seva bene” ha scherzato, le due si sono immediatamente guardate ...