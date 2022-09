Fabian Ruiz: ‘Al PSG non potevo dire di no, sia io che il Napoli volevamo trovare un’altra sistemazione’ | Mercato (Di mercoledì 21 settembre 2022) 2022-09-21 13:06:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: L’ex centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ha rilasciato un’intervista a El Pais, tornando sul suo trasferimento al Paris Saint-Germain nel corso dell’estate: “Una volta arrivata l’offerta, che tutti credevamo fosse buona, non si poteva dire di no ad un club come il PSG. Mi era rimasto un anno di contratto, e sia io che il Napoli avevamo interesse a trovare un’altra sistemazione. Penso sia stata un’ottima scelta. È successo mentre ero concentrato sulla preparazione col Napoli. I miei agenti mi hanno chiamato per informarmi che il PSG era interessato, poi ho parlato con Luis Campos che mi ha spiegato il progetto. Dopo ho parlato anche con l’allenatore Galtier, che mi ha spiegato il ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 21 settembre 2022) 2022-09-21 13:06:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: L’ex centrocampista delha rilasciato un’intervista a El Pais, tornando sul suo trasferimento al Paris Saint-Germain nel corso dell’estate: “Una volta arrivata l’offerta, che tutti credevamo fosse buona, non si potevadi no ad un club come il PSG. Mi era rimasto un anno di contratto, e sia io che ilavevamo interesse asistemazione. Penso sia stata un’ottima scelta. È successo mentre ero concentrato sulla preparazione col. I miei agenti mi hanno chiamato per informarmi che il PSG era interessato, poi ho parlato con Luis Campos che mi ha spiegato il progetto. Dopo ho parlato anche con l’allenatore Galtier, che mi ha spiegato il ...

