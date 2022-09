Draghi all’Onu: “Sanzioni alla Russia dirompenti, l’impatto crescerà” (Di mercoledì 21 settembre 2022) NEW YORK – “Le Sanzioni che abbiamo imposto a Mosca hanno avuto un effetto dirompente sulla macchina bellica russa, sulla sua economia. La Russia fatica a fabbricare da sola gli armamenti di cui ha bisogno, poiché trova difficile acquistare il materiale necessario a produrle. Il Fondo Monetario Internazionale prevede che l’economia russa si contragga quest’anno e il prossimo di circa il 10% in totale, a fronte di una crescita intorno al 5% ipotizzata prima della guerra. l’impatto delle misure è destinato a crescere col tempo, anche perché alcune di esse entreranno in vigore solo nei prossimi mesi”. Lo ha detto il presidente del consiglio Mario Draghi, intervenendo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “Con un’economia più debole – ha aggiunto – sarà più difficile per la Russia reagire ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 settembre 2022) NEW YORK – “Leche abbiamo imposto a Mosca hanno avuto un effetto dirompente sulla macchina bellica russa, sulla sua economia. Lafatica a fabbricare da sola gli armamenti di cui ha bisogno, poiché trova difficile acquistare il materiale necessario a produrle. Il Fondo Monetario Internazionale prevede che l’economia russa si contragga quest’anno e il prossimo di circa il 10% in totale, a fronte di una crescita intorno al 5% ipotizzata prima della guerra.delle misure è destinato a crescere col tempo, anche perché alcune di esse entreranno in vigore solo nei prossimi mesi”. Lo ha detto il presidente del consiglio Mario, intervenendo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “Con un’economia più debole – ha aggiunto – sarà più difficile per lareagire ...

