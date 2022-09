Dopo il discorso di Putin per voi l' attacco atomico è più vicino?

fanpage : Giallo sull’atteso discorso di Vladmir Putin: in programma alle 19, ora italiane, dopo due ore di attesa del presid… - GiovaQuez : Salvini: “Chi scegli la sinistra sceglie la droga libera, chi sceglie noi vota la lotta alla droga”. La sera del 18… - b_1n0 : RT @Lamda04174428: Dopo il discorso di Putin che ha annunciato la mobilitazione parziale parlerà alla nazione il ministro della difesa Shoi… - AcciaioMario : RT @Lamda04174428: Dopo il discorso di Putin che ha annunciato la mobilitazione parziale parlerà alla nazione il ministro della difesa Shoi… - massimolensi : Dopo il discorso di #Putin poco fa, mi sento come il classico balenottero arenato sul lato oscuro della spiaggia. I… -

Vladimir Putin parla alla nazionelo scoppio della guerra in Ucraina . Il presidente russo, in untv, ha detto che 'l'operazione militare speciale è stata inevitabile' ed ha dichiarato una ' mobilitazione parziale in ...Mosca, ildi Putin alla nazione - la diretta Gli aggiornamenti oraoraVladimir Putin parla alla nazione dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Il presidente russo, in un discorso tv, ha detto che «l'operazione militare speciale è ...Il discorso alla nazione del presidente russo: da oggi le operazioni di mobilitazione parziale, saranno soggetti a convocazione soltanto i riservisti.