Cosa c'è nel Decreto Aiuti ter: tutte le misure, la bozza in pdf (Di mercoledì 21 settembre 2022) In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ecco le principali misure approvate. Le misure per le imprese. Sono prorogati e rafforzati i crediti di imposta in favore delle imprese per l'... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 settembre 2022) In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ecco le principaliapprovate. Leper le imprese. Sono prorogati e rafforzati i crediti di imposta in favore delle imprese per l'...

peppeprovenzano : Hitler “un grande statista”. “Io sto con Putin”. A dirlo è un candidato di Meloni alla Camera ad Agrigento, parte d… - GiovaQuez : Medvedev: 'I referendum nel Donbass sono di grande importanza non solo per proteggere i residenti ma anche per il r… - smenichini : La cosa più interessante è che Romano La Russa chiaramente è in imbarazzo nel fare il saluto romano, guarda intorno… - FranzChirico60 : RT @agorarai: Cosa dobbiamo aaspettarci per le imprese nel prossimo futuro? La risposta può essere riassunta in una sola parola: incertezza… - grazia136 : @GrandeFratello Esporre così il problema della transessualità è una cosa oscena. Caro @alfosignorini se vuoi affron… -