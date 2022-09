Come andare in pensione prima? I modi poco conosciuti, ecco come fare (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il tema della pensione è sempre molto attuale. Ci sono alcuni requisiti che permettono di arrivare ad una certa soglia di età. Ma ci sono alcuni modi per permettere un anticipo. Quali sono? L’economia italiana sta vivendo un momento molto duro. Un periodo in cui si stanno mettendo a repentaglio varie situazioni. Aspetti che portano la politica a ragionare e a discutere. Un tema sicuramente importante in tal senso riguarda le pensioni. Un argomento intenso ma anche molto delicato. Fonte foto Adobe stockLe leggi in tema pensionistico possono sempre cambiare. Per questo motivo, i lavoratori stanno sempre sull’attenti. Al di là delle regole, ci sono diversi modi per andare in pensione. Non è detto che bisogna rispettare il criterio comune ma ci può essere una soluzione anticipata. In ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il tema dellaè sempre molto attuale. Ci sono alcuni requisiti che permettono di arrivare ad una certa soglia di età. Ma ci sono alcuniper permettere un anticipo. Quali sono? L’economia italiana sta vivendo un momento molto duro. Un periodo in cui si stanno mettendo a repentaglio varie situazioni. Aspetti che portano la politica a ragionare e a discutere. Un tema sicuramente importante in tal senso riguarda le pensioni. Un argomento intenso ma anche molto delicato. Fonte foto Adobe stockLe leggi in tema pensionistico possono sempre cambiare. Per questo motivo, i lavoratori stanno sempre sull’attenti. Al di là delle regole, ci sono diversiperin. Non è detto che bisogna rispettare il criterio comune ma ci può essere una soluzione anticipata. In ...

GiovaQuez : Lega e Fratelli d'Italia hanno votato contro il rapporto approvato oggi dal Parlamento Europeo che indica l'Ungheri… - Ettore_Rosato : C'è un'emergenza su energia e bollette che richiede un intervento immediato, non quello di andare a promettere altr… - Enza75059248 : @Cri10872801 Ma ci vuole un coraggio barbaro per andare assieme ad un viscido inzivato come sallustrascarpe?????????????? - Aly72389006 : @viviru_vl @PAnna97863712 Memoria corta? Come poteva allontanarsi che ad ogni occasione lei gli saltava addosso ??…l… - ifmarycouldfly : RT @Gio_louxhaz: ma le persone come fanno a vestirsi così bene per andare a scuola? io a malapena ho voglia di togliermi il pigiama -