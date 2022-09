Carlos Alcaraz indossa un Rolex degno della successione a Roger Federer (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ecco il nostro passatempo preferito: la ricerca degli orologi migliori avvistati al polso delle celebrità. Le star di Succession e Ted Lasso, Brett Goldstein e Matthew Macfadyen, hanno sfoggiato alcuni modelli di eccellente qualità agli Emmy, tra cui un Omega molto speciale, ma devono vedersela con l'ultimo ragazzo prodigio del mondo del tennis, Carlos Alcaraz, che indossa una corona degna del successore di Roger Federer. Senza contare, tra gli altri, i colpi assestati da Eddie Redmayne, Zac Efron e Sylvester Stallone. Carlos Alcaraz indossa un Rolex Daytona con quadrante nero ref 116500Alcaraz salirà sul trono di Federer? Il neocampione degli US Open e numero 1 al mondo Carlos ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ecco il nostro passatempo preferito: la ricerca degli orologi migliori avvistati al polso delle celebrità. Le star di Succession e Ted Lasso, Brett Goldstein e Matthew Macfadyen, hanno sfoggiato alcuni modelli di eccellente qualità agli Emmy, tra cui un Omega molto speciale, ma devono vedersela con l'ultimo ragazzo prodigio del mondo del tennis,, cheuna corona degna del successore di. Senza contare, tra gli altri, i colpi assestati da Eddie Redmayne, Zac Efron e Sylvester Stallone.unDaytona con quadrante nero ref 116500salirà sul trono di? Il neocampione degli US Open e numero 1 al mondo...

Eurosport_IT : Il Big 3 del futuro? Alcaraz non ha dubbi. E noi: ?????? - paoloangeloRF : Carlos Alcaraz: “Peccato non aver mai potuto sfidare Federer· Ma se si proponesse come coach gli direi di no”… - FSabathier : RT @Eurosport_IT: Il Big 3 del futuro? Alcaraz non ha dubbi. E noi: ?????? - la_staxy : RT @Eurosport_IT: Il Big 3 del futuro? Alcaraz non ha dubbi. E noi: ?????? - Alessan67416970 : RT @Eurosport_IT: Il Big 3 del futuro? Alcaraz non ha dubbi. E noi: ?????? -