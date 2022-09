(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il difensore dell’Inter Francescoè intevervenuto ai microfoni di Rai Sport dal ritiro dell’Italia a Coverciano. Di seguito un breve report delle sue dichiarazioni. «Gli interisti avevano un’idea sbagliata di me, ora sono contento diall’Inter e voglio dare il massimo, come ho sempre fatto. Purtroppo suiti dipingono un fenomeno se fai bene una gara bene, ti massacrano se sbagli quella dopo, serve un atteggiamento giusto. Ia fischiare e, pure sui, pero’ ciun. Bisognaforti e consapevoli che non hai fatto nulla di male. Tutti possiamo sbagliare» Sulla Nazionale: «Nel calcio italiano ci sono tanti ...

napolista : #Acerbi: «I tifosi hanno diritto di contestare, anche sui social, ma ci deve essere un limite» A Rai Sport. «Ti di… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: #Acerbi: 'I tifosi hanno diritto di fischiare e contestare, pure sui social, però ci deve essere un limite. Bisogna essere… - bulgi81 : E pensare che ci sono tifosi convinti che valesse la pena tenere Ranocchia invece di prendere Acerbi in prestito. - zazoomblog : Inter Acerbi: «I tifosi avevano un’idea sbagliata di me ma ora…» - #Inter #Acerbi: #tifosi #avevano - news24_inter : #Acerbi sui tifosi ?? -

Calciomercato.com

Inter, senti- Queste le sue parole direttamente dal ritiro della Nazionale Italiana: '... Ine hanno diritto, anche sui social. Fanno trasferte anche molto lunghe per noi, ma ci vorrebbe ...: "Critiche Idell'Inter avevano un'idea sbagliato su di me. Sui social". Le parole del difensore Francesco, intervistato dai microfoni di Rai Sport, ha parlato deidell'... Acerbi: 'I tifosi dell'Inter avevano un'idea sbagliata di me' Ieri il difensore dell'Inter e della Nazionale italiana, Francesco Acerbi, ha rilasciato un'intervista durante il ritiro azzurro a "Rai Sport" dove però un ...Acerbi: Critiche I tifosi dell’Inter avevano un’idea sbagliato su di me. Sui social…. Le parole del difensore Francesco Acerbi, intervistato dai microfoni di Rai… Leggi ...