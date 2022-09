Ultime Notizie – Al via le iscrizioni a Fiera Didacta Sicilia (Di martedì 20 settembre 2022) Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione di Fiera Didacta Italia edizione Siciliana, il più importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione della scuola, che si svolgerà dal 20 al 22 ottobre 2022 negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub a Misterbianco in provincia di Catania. La manifestazione, che si estende su una superficie espositiva di 12.000 metri quadrati con oltre 75 espositori italiani ed esteri, è rivolta a tutti i livelli di istruzione e formazione: nido, area 0-6, primaria, secondaria di primo e secondo grado, istituti professionali, ITS, università, istituti di ricerca scientifica e di formazione professionale, oltre ai professionisti del mondo della scuola, alle aziende e agli addetti ai lavori nelle filiere della scuola. Le aziende ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) Sono aperte lealla prima edizione diItalia edizionena, il più importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione della scuola, che si svolgerà dal 20 al 22 ottobre 2022 negli spazi diExhibition Meeting Hub a Misterbianco in provincia di Catania. La manifestazione, che si estende su una superficie espositiva di 12.000 metri quadrati con oltre 75 espositori italiani ed esteri, è rivolta a tutti i livelli di istruzione e formazione: nido, area 0-6, primaria, secondaria di primo e secondo grado, istituti professionali, ITS, università, istituti di ricerca scientifica e di formazione professionale, oltre ai professionisti del mondo della scuola, alle aziende e agli addetti ai lavori nelle filiere della scuola. Le aziende ...

SkyTG24 : Alluvione Marche, procuratrice Ancona: “È mancata l’allerta da Regione a Comuni' - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - zazoomblog : Ultime Notizie – Decreto aiuti bis ok del Senato: è legge - #Ultime #Notizie #Decreto #aiuti - PianetaMilan : Le principali notizie di questo pomeriggio in casa @acmilan. Migliorano le condizioni di #Origi e #Rebic, multa dal… -