"Striscia la notizia", Max Laudadio e il cameraman aggrediti a bastonate (Di martedì 20 settembre 2022) L'inviato del tg satirico di Antonio Ricci è stato preso a pugni e calci durante la registrazione di un servizio a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 settembre 2022) L'inviato del tg satirico di Antonio Ricci è stato preso a pugni e calci durante la registrazione di un servizio a ...

361_magazine : - RedPigsHunter : @itsmeback_ Lui è un Coglione leccaculo...non per altro è un must a striscia la notizia. - Gazzettino : Striscia la Notizia, Max Laudadio e cameraman aggrediti: pugni e bastonate in un parcheggio a Varese - DoadyG : Striscia la Notizia, Max Laudadio e cameraman aggrediti: pugni e bastonate in un parcheggio a Varese… - leggoit : Striscia la Notizia, aggressione choc a Max Laudadio e al cameraman: pugni e bastonate in un parcheggio -