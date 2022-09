Smartphone e vendite: mercato in crisi (Di martedì 20 settembre 2022) Non è di certo un periodo fiorente per il mercato degli Smartphone, come dimostrano anche i dati riportati da Canalys, azienda leader nell’analisi del mercato tecnologico globale, che evidenziano una diminuzione della domanda unito a un calo del 9% delle spedizioni di Smartphone nei soli ultimi tre mesi. I principali motivi di questa crisi sono da ricondurre sicuramente a inflazione e instabilità socio politiche che hanno prodotto pesanti conseguenze economiche in tutti i mercati compreso quello degli Smartphone. Scopriamo di più su quanto sta accadendo alle vendite degli Smartphone nel 2022 con il supporto degli esperti tech di MisterGadget. La situazione Secondo il report pubblicato dalla società di analisi, sono sempre di più le persone che ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 settembre 2022) Non è di certo un periodo fiorente per ildegli, come dimostrano anche i dati riportati da Canalys, azienda leader nell’analisi deltecnologico globale, che evidenziano una diminuzione della domanda unito a un calo del 9% delle spedizioni dinei soli ultimi tre mesi. I principali motivi di questasono da ricondurre sicuramente a inflazione e instabilità socio politiche che hanno prodotto pesanti conseguenze economiche in tutti i mercati compreso quello degli. Scopriamo di più su quanto sta accadendo alledeglinel 2022 con il supporto degli esperti tech di MisterGadget. La situazione Secondo il report pubblicato dalla società di analisi, sono sempre di più le persone che ...

CeotechI : iPhone 14 Pro è molto richiesto e Apple modifica la produzione #Apple #AppleiPhone #Domanda #iPhone #iPhone14Pro… - GizChinait : Tutti pazzi per #Nothing Phone (1): è boom di vendite, quali i segreti del successo? #NothingPhone1… - 83napolano : RT @CeotechI: Nothing Phone (1) è il best seller della sua categoria in India #120Hz #33W #4500mAh #Amoled #Android12 #CarlPei #India #Manu… - CF22092013 : RT @CeotechI: Nothing Phone (1) è il best seller della sua categoria in India #120Hz #33W #4500mAh #Amoled #Android12 #CarlPei #India #Manu… - CeotechI : RT @CeotechI: Nothing Phone (1) è il best seller della sua categoria in India #120Hz #33W #4500mAh #Amoled #Android12 #CarlPei #India #Manu… -