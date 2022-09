Sky | Andrea Duilio | Sky Glass la chiave per aumentare il numero di abbonati

Leggi su tvzoom

(Di martedì 20 settembre 2022) «Sky, in Italia 1,2 miliardi di euro su contenuti e diritti nel solo 2021» Il Sole 24 Ore, diBiondi, pag. 21 «Sky investe in Italia 1,2 miliardi all’anno fra contenuti e diritti». E concentrando il ragionamento solo sui contenuti originali «i 260 milioni messi in campo nell’ultimo anno rappresentano il 30 per cento in più rispetto a tre anni fa», ai tempi del pre Covid., 48 anni, ceo di Sky Italia da settembre dello scorso anno, in questa sua prima intervista da quando è diventato amministratore delegato, risponde così al Sole 24 Ore quando gli si chiede cosa Sky rappresenti oggi in Italia. «Siamo stati media company per mold anni e ora abbiamo cambiato pelle. Siamo una tech media company, con un rapporto molto più “rotondo” con i clienti». Meno tifosi e più famiglie. E quella Serie A andata a Dazn, dopo anni in ...