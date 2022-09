Sampdoria, Lanna: “Per Giampaolo non è fiducia a tempo, uniti ne usciremo” (Di martedì 20 settembre 2022) “Giampaolo? Confermiamo quello che abbiamo detto dopo la gara con lo Spezia: in panchina con lo Monza ci sarà lui”. Così l’avvocato Antonio Romei, componente del CdA della Sampdoria al termine della riunione fiume in sede del consiglio di amministrazione durata quasi dieci ore. “Abbiamo fatto un’analisi della situazione e poi incontreremo il mister e i ragazzi, quando alcuni rientreranno dagli impegni con le nazionali, per capire le ragioni di questa partenza in campionato con appena due punti. Ma bisogna affrontare tutto con serenità cercando di uscirne tutti insieme”. E il presidente della Sampdoria Marco Lanna ha aggiunto: “Non è fiducia a tempo per Giampaolo, dobbiamo stare uniti e ne usciremo”, ha dichiarato. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) “? Confermiamo quello che abbiamo detto dopo la gara con lo Spezia: in panchina con lo Monza ci sarà lui”. Così l’avvocato Antonio Romei, componente del CdA dellaal termine della riunione fiume in sede del consiglio di amministrazione durata quasi dieci ore. “Abbiamo fatto un’analisi della situazione e poi incontreremo il mister e i ragazzi, quando alcuni rientreranno dagli impegni con le nazionali, per capire le ragioni di questa partenza in campionato con appena due punti. Ma bisogna affrontare tutto con serenità cercando di uscirne tutti insieme”. E il presidente dellaMarcoha aggiunto: “Non èper, dobbiamo staree ne”, ha dichiarato. SportFace.

